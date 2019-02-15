"Ничего страшного". Песков рассказал о травме Путина на тренировке по дзюдо

Представитель Кремля отметил, что российский лидер чувствует себя прекрасно и намерен сыграть в хоккей.

На прошедшей 14 февраля тренировке президента РФ Владимира Путина по дзюдо он получил небольшую травму, ушиб палец. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Во время одного из захватов чуть-чуть ударил палец. Это обычная травма, ничего страшного, даже не травма это. Спорт есть спорт, — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер чувствует себя прекрасно и собирается на встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. После этого Путин намерен сыграть в хоккей.

Лайф накануне публиковал видео, на котором президент вышел на татами в Сочи. Позже Путин рассказал о своих впечатлениях от тренировки.