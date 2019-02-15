Чеченский писатель подал в суд на режиссёра "Аватара" Джеймса Кэмерона

Моральный вред, вызванный, как считает истец, плагиатом его работы, он оценил в десять миллионов рублей.

Писатель из Чечни Руслан Закриев добивается признания его соавтором сценария фильма "Аватар" режиссёра Джеймса Кэмерона. Мужчина подал иск в Заводской районный суд Грозного с требованием компенсировать ему моральный вред, сообщает РИА "Новости".

Закриев уточнил, что подал иск к Джеймсу Кэмерону и студии 20th Century Fox International из-за нарушения авторских прав и использования идеи из его романа, который был опубликован в открытом доступе в 2002 году.

— Я получил три письма от помощника Кэмерона Тома Клэнси, они признают полную идентичность моего романа и своего фильма, но утверждают, что я украл у них идеи, — заявил писатель, добавив, что теперь обязан доказать собственную правоту в суде.

Как отмечается, писатель уже пытался добиться признания авторства над сценарием фильма в 2015 году. Тогда Закриев утверждал, что Кэмерон заимствовал целый блок из его романа "Секретное оружие". Суды отказывались принимать иск мужчины, так как ответчик проживает на территории Соединённых Штатов.

Напомним, почти четыре года назад Закриев публично заявил о желании подать иск на сумму один миллиард долларов к Кэмерону из-за плагиата. Писатель заявлял, что будет добиваться изменения ГПК РФ ради иска к режиссёру.