"Не расплачемся". Путин рассказал о травме, полученной на тренировке по дзюдо

Российский лидер признался, что содрал ноготь, однако отметил, что ничего страшного в этом нет.

Президент России Владимир Путин назвал незначительной травму пальца, которую получил ранее во время тренировки по дзюдо. Об этом он заявил в ходе короткой беседы перед началом игры в хоккей в Сочи.

После разминки к нему подошёл генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой и спросил, как он себя чувствует после тренировки по этому виду борьбы.

— Да ничего, дёрнул немножко, ноготь содрал, — ответил Путин. — Ничего страшного, не девочка, не расплачемся, — добавил президент, отметив в то же время, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что травма несерьёзная.