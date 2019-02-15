В России выросла общая задолженность по зарплате

Около половины почти трёхмиллиардного долга приходится на сферу обрабатывающего производства.

Росстат сообщил, что за последний год в России увеличилась общая задолженность по зарплате на 12 процентов. А в абсолютной сумме работодатели задолжали своим сотрудникам 2 миллиарда 711 миллионов рублей.

Большая часть невыплаченных зарплатных долгов тянется за нечестными работодателями ещё с прошлых лет. Долги этого года из общей суммы составили только 300 млн рублей (11,1%), с 2018 года россиянам должны 1085 млн рублей (40,0%), а 1326 млн рублей (48,9%) не выплатили в 2017 году и ранее.

Меньше всего повезло работникам обрабатывающих производств. Именно в этой сфере приходится 46 процентов долгов. 18% долгов от всей озвученной суммы задолжали в строительстве; 10% — в области сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок; 8% от суммы долгов не выплатили работникам транспорта; 5% — работникам, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом году в Бурятии шахтёры объявили голодовку из-за невыплат зарплаты. Владелец рудника стал фигурантом уголовного дела. В декабре бастовать из-за долгов начали строители метро Санкт-Петербурга.