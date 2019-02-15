В Новороссийске пьяный подросток сжёг своего собутыльника

Правоохранительными органами назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В Новороссийске шестнадцатилетний подросток стал фигурантом дела об убийстве с особой жестокостью. Парень поджёг своего 31-летнего собутыльника, от чего тот скончался.

Причиной поступка молодого человека стало то, что его собутыльник уснул на диване и испачкал его. Тогда парень облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Испугавшись последствий, злоумышленник потушил жертву и выволок во двор своего дома, где и оставил. Вскоре мужчину нашла мать подростка.

— Потерпевшего с ожогами III степени доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, сегодня мужчина скончался в результате полученных повреждений, — сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Поджигатель задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Буквально пару недель назад Лайф рассказывал, что в Москве задержали подростка по подозрению в поджоге сверстника.