США ввели санкции в отношении министра нефти Венесуэлы

США расширили санкции против Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине. В список внесено пять человек, в числе которых министр нефти Венесуэлы, глава нефтяной госкомпании страны PDVSA Мануэль Кеведо.

U.S. slaps sanctions on Venezuela's oil chief Manuel Quevedo and on heads of security forces https://t.co/2MOKetGBAr — Bloomberg (@business) 15 февраля 2019 г.

В предыдущий раз США расширяли санкции в отношении Венесуэлы в январе. Ограничения ввели в отношении PDVSA. Штаты заблокировали все активы компании в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ней. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции незаконными.