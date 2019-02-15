США ввели санкции в отношении министра нефти Венесуэлы

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США ввели санкции в отношении министра нефти Венесуэлы

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США расширили санкции против Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине. В список внесено пять человек, в числе которых министр нефти Венесуэлы, глава нефтяной госкомпании страны PDVSA Мануэль Кеведо.

В предыдущий раз США расширяли санкции в отношении Венесуэлы в январе. Ограничения ввели в отношении PDVSA. Штаты заблокировали все активы компании в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ней. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции незаконными.

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