Основателю Baring Vostok продлили срок задержания на трое суток

Майкла Калви и других фигурантов дела подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви продлили срок задержания на трое суток. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из Басманного суда Москвы.

Решение связано с тем, что гражданин США не смог ознакомиться со всеми материалами дела — не все документы успели перевести на английский.

Всех остальных фигурантов дела — Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева — ранее арестовали на два месяца. Майкла Калви и других фигурантов подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.