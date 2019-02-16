Норвежец Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в США

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен стал первым в спринте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. На дистанции спортсмен не допустил ни одного промаха, завершив гонку с результатом 23 минуты 29,7 секунды, что позволило ему подняться с 27-го на 17-е место в зачёте спринтерских гонок.

Следом за Кристиансеном расположился француз Симон Детьё с одним промахом и отставанием в 1,3 секунды. Третье и четвёртое места достались представителям Германии Роману Ресу и Эрику Лессеру с отставанием в 22,4 и 23 секунды соответственно.

А вот пятую строчку занял нынешний лидер мирового биатлона норвежец Йоханнес Бё, допустивший четыре промаха. Этим результатом он прервал свою серию и впервые за последние 11 этапов остался без медали. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, он прибежал 15-м. Александр Логинов 28-й.