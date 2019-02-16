Помпео заявил о "неудобном положении" США в Арктике

Администрация Соединённых Штатов уверена, что в последнее время в Арктике всё чаще появляются новые геостратегические вызовы со стороны России, и Вашингтон намерен реагировать на них соответствующим образом. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

— Мы наблюдали за тем, как противники Америки начинают разворачивать силы и средства таким образом, который, по их мнению, поставит в стратегически невыгодное положение не только США, но и Исландию, а также европейские государства, — приводит слова Помпео с пресс-конференции в Рейкьявике ТАСС.

По его словам, в ближайшей перспективе Вашингтон вместе со своими партнёрами займётся изучением вопроса, "как и где" будет лучше применять различные преимущества в борьбе за влияние в Арктике. И, по его словам, речь не только о "военном потенциале", но и других преимуществах, которые имеются у стран Запада.

Он также выразил мнение, что когда США "отступает", то в образовавшийся вакуум врываются Китай и Россия, заполняя его. Поэтому он заверил, что американская сторона будет добиваться "подлинного" партнёрства с Исландией в Арктике. Он также извинился за ошибки прежней администрации США, которая не уделяла должного внимания "настоящим союзникам".

Ранее Лайф сообщал, что американский сенатор предложил построить суперфлот, способный работать в арктических широтах, для борьбы с Китаем и Россией.