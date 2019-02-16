Бизнес-омбудсмен Титов готов поручиться за задержанного основателя Baring Vostok

Правозащитник убеждён, что у компании не было бы такого количества партнёров, если бы были сомнения в законности операций.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен в честности основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, задержанного по подозрению в мошенничестве, пишет РБК.

— Такое обвинение искусственное, искусственная схема. Я готов поручиться за человека Калви, за предпринимателя Калви, — сказал он в эфире телеканала.

По мнению омбудсмена, за годы работы инвесткомпании её руководители доказали свою безупречную репутацию количеством проектов в России.

— Если какие-нибудь были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнёров у них бы не было, — заявил Титов.

Как ранее писал Лайф, основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".