"Чистый мыслями, как белый лист". Шнуров высмеял любовь Лозы к комментированию

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в посте в Instagram высмеял певца Юрия Лозу за любовь к комментированию.
Шнуров обратил внимание на комментарий исполнителя по поводу слов народной артистки СССР Ады Роговцевой об отношении россиян к украинцам.
Он написал стихотворение следующего содержания:
— А народу всё роса от бога,
Хоть им ссы в их умные глаза.
Мы не ждали, но пришла подмога,
Комментатором всего вдруг стал Лоза!
Растолкует, он как есть — культура.
Чистый мыслями, как белый лист.
По любым вопросам вездесущий Юра
Замечательно большой специалист!
Шнуров добавил, что, как и прежде, Лоза является автором высказываний сомнительного содержания.
Ранее Роговцева заявила, что украинцам нужно "изолироваться" от россиян, поскольку в России жителей соседней страны всегда считали "вымышленным народом", с "выдуманной речью".
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