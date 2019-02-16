"Чистый мыслями, как белый лист". Шнуров высмеял любовь Лозы к комментированию

Ранее музыкант заявил, что не стоит принимать всерьёз призыв к украинцам звезды сериала "Вечный зов" Ады Роговцевой.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в посте в Instagram высмеял певца Юрия Лозу за любовь к комментированию.

Шнуров обратил внимание на комментарий исполнителя по поводу слов народной артистки СССР Ады Роговцевой об отношении россиян к украинцам.

Он написал стихотворение следующего содержания:

— А народу всё роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть — культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

Шнуров добавил, что, как и прежде, Лоза является автором высказываний сомнительного содержания.

Ранее Роговцева заявила, что украинцам нужно "изолироваться" от россиян, поскольку в России жителей соседней страны всегда считали "вымышленным народом", с "выдуманной речью".