Лавров в Мюнхене встретился с Додоном

По словам президента Молдавии, политические конфликты внутри страны связаны с выборной кампанией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Молдавии на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщается в заявлении российского ведомства, в рамках встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений.

Додон на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Молдавии, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнёрства.

— Подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления Правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по её завершении ситуация изменится в лучшую сторону, — отметил молдавский лидер.

Как писал Лайф, ранее МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России. Додон же заявил, что не намерен отзывать дипломата.