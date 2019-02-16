Лавров в Мюнхене встретился с Додоном

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Лавров в Мюнхене встретился с Додоном

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По словам президента Молдавии, политические конфликты внутри страны связаны с выборной кампанией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Молдавии на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщается в заявлении российского ведомства, в рамках встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений.

Додон на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Молдавии, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнёрства.

<p>Игорь Додон и Сергей Лавров. Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1/photos/pcb.2186906741550208/2186906694883546/?type=3&theater" target="_blank">Igor Dodon</a></p>

— Подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления Правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по её завершении ситуация изменится в лучшую сторону, — отметил молдавский лидер.

Как писал Лайф, ранее МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России. Додон же заявил, что не намерен отзывать дипломата.

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