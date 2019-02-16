Суд арестовал основателя Baring Vostok

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Сторона защиты не согласна с таким решением и намерена оспорить его в Мосгорсуде.
Напомним, Калви и ещё пятерых человек задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Остальные фигуранты были арестованы накануне.
Как писал Лайф, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что готов поручиться за Калви.
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