Суд арестовал основателя Baring Vostok

Пятеро остальных фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей были арестованы накануне.

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Сторона защиты не согласна с таким решением и намерена оспорить его в Мосгорсуде.

Напомним, Калви и ещё пятерых человек задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Остальные фигуранты были арестованы накануне.

Как писал Лайф, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что готов поручиться за Калви.