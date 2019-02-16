В США признали эффективность российского оружия, вызывающего галлюцинации

Американские учёные считают, что такое оружие может использоваться, однако точный механизм его действия назвать не смогли.

В США допустили, что российское галлюциногенное оружие может в действительности существовать и эффективно использоваться. Как сообщает издание LiveScience, речь идёт о станциях визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые, по информации разработчиков, могут ослепить противника и вызвать временные нарушения в органах зрения.

Психологи из Нью-Йоркского университета и Университета Джона Хопкинса считают, что мерцающее световое излучение может нарушить зрение человека, а также вызвать галлюцинации и оставлять остаточные изображения. В то же время подчёркивается, что свет в этом случае должен быть очень ярким, а человек — страдать светочувствительностью.

Учёные утверждают, что данная особенность, которая может вызывать аномальные реакции в мозге, есть примерно у 1% людей. Отмечается в то же время, что точной информации о действии российского оружия нет.

Ранее Лайф писал о том, что корабли ВМФ РФ получили оружие, вызывающее у врага галлюцинации.