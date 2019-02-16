При обрушении перекрытий в петербургском вузе никто не погиб

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что при обрушении перекрытий в здании университета ИТМО никто не погиб.

В ведомстве рассказали, что, по уточнённым данным, из здания был эвакуирован 81 человек. Сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, обрушение произошло сегодня около 17 часов. В момент ЧП занятия в здании не велись. По предварительным данным, причиной произошедшего стали ремонтные работы.

Лайф публиковал видео первых минут после обрушения.