Полиция задержала 26 участников протестов "жёлтых жилетов" в Париже

На улицах французской столицы митингует около пяти тысяч человек. Они устроили несколько крупных столкновений с жандармами.

Во время акции "жёлтых жилетов" в Париже задержано 26 человек, сообщает BFM TV. Манифестанты участвовали в стычках с полицейскими и жандармами. Самое крупное столкновение произошло на площади перед Дворцом инвалидов.

По последней информации, на улицы города вышло пять тысяч человек, недовольных политикой властей. Они безуспешно пытаются пробраться на Елисейские Поля.

Как ранее писал Лайф, в субботу, 16 февраля, "жёлтые жилеты" устроили в Париже уже 14-ю акцию протеста. Они прошли несколько километров по центральным улицам и мостам. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Напомним, "жёлтые жилеты" во Франции протестуют с ноября 2018 года. Они требуют не повышать налоги и тарифы на топливо. Звучали и призывы отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона.