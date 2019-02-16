В Париже полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов" — видео

Противостоящие полицейским активисты поджигают файеры и дымовые шашки, а толпа скандирует антиправительственные лозунги.

Сегодня, 16 февраля, в Париже и других городах Франции началась четырнадцатая акция "жёлтых жилетов". В ответ на агрессивные выпады в сторону сотрудников правопорядка полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Толпа людей прошла несколько километров по центральным улицам и мостам французской столицы.

Протесты "жёлтых жилетов" начались во Франции в ноябре. Требования не повышать налоги и цены топливо объединили людей разных политических взглядов. Французское правительство пошло на некоторые уступки, однако протестующие выдвинули новые требования.

Во время акций протеста слезоточивый газ применялся уже несколько раз, были задержаны сотни людей. Манифестанты подожгли плавучий ресторан и атаковали дома чиновников.