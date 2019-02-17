Группа "Чайф" рассказала о пропаже гитар во время перелёта из Москвы

Лидеры популярной музыкальной группы "Чайф" Владимир Шахрин и Владимир Бегунов вернулись в Екатеринбург после концерта в Москве, а их гитары остались в столице.

— Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете? — не без иронии говорится в сообщении группы в "Фейсбуке".

Пресс-секретарь музыкантов сообщила, что группа возвращалась с "Зимней акустики", которую играет в Москве уже 25 лет, и отметила, что пропажа инструментов не сильно бы сказалась на гастрольной деятельности "Чайфа", ведь следующее выступление намечено на июнь.

С большой долей вероятности багаж группы был перепутан в столичном аэропорту Шереметьево. Сообщается, что к настоящему моменту все недостающие музыкальные инструменты были доставлены в Екатеринбург и переданы владельцам.

Это уже не первый инцидент, который за последнее время произошёл с музыкантами в самолётах. В декабре 2018 года на борту лайнера компании S7 разгорелся скандал, который устроил Владимир Шахрин из-за жары в салоне.