"Вам не стыдно?" Бузова заявила, что "Аэрофлот" сломал её чемодан

В каком аэропорту певица получила чемодан с оторванным колесом Ольга не уточняет.

Российская ведущая и певица Ольга Бузова в сториз в своём Instagram-аккаунте показала сломанный чемодан и обвинила в происшествии авиакомпанию "Аэрофлот".

— Вам не стыдно? Вот в таком состоянии "Аэрофлот" вернул мне чемодан в два часа ночи, — подписала Бузова свою фотографию.

Буквально несколько дней назад Лайф рассказывал, что гражданка Словении обвинила авиакомпанию "Аэрофлот" в том, что сотрудники выкинули её собаку на мороз и сломали клетку животного.