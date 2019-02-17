"Вам не стыдно?" Бузова заявила, что "Аэрофлот" сломал её чемодан

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"Вам не стыдно?" Бузова заявила, что "Аэрофлот" сломал её чемодан

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Фото: © instagram.com/buzova86

В каком аэропорту певица получила чемодан с оторванным колесом Ольга не уточняет.

Российская ведущая и певица Ольга Бузова в сториз в своём Instagram-аккаунте показала сломанный чемодан и обвинила в происшествии авиакомпанию "Аэрофлот".

<p>Фото: © instagram/buzova86</p>

— Вам не стыдно? Вот в таком состоянии "Аэрофлот" вернул мне чемодан в два часа ночи, — подписала Бузова свою фотографию.

Буквально несколько дней назад Лайф рассказывал, что гражданка Словении обвинила авиакомпанию "Аэрофлот" в том, что сотрудники выкинули её собаку на мороз и сломали клетку животного.

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