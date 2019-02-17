"Навесы не подойдут". Москвичам рассказали, где укрыться от сильного ветра

Порывы ветра могут достигать сегодня 15–20 метров в секунду, и такая погода сохранится до 21:00.

Жителям Москвы рекомендуют укрываться от сильного ветра, который ожидается сегодня в городе, в подземных переходах, метро или любых зданиях. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— Временные строения — торговые палатки и павильоны, автобусные остановки и навесы — не подойдут, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, слабо укреплённые конструкции и повалить деревья. Владельцам автомобилей советуют парковаться в гараже.

Как сообщалось ранее, в столице ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 21:00.