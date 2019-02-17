Потасовка произошла на бытовой почве на фоне ранее произошедшего конфликта между работниками автомойки.

Двое мужчин погибли в результате драки на юго-востоке Москвы. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Драка, по словам Ивановой, произошла возле здания по Волгоградскому проспекту. Один мужчина скончался на месте до приезда скорой, другой — в больнице.

Следователями установлено, что драка произошла на бытовой почве на фоне ранее произошедшего конфликта между работниками автомойки.

Расследование уголовного дела продолжается.