"Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник

Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB. Как сообщает ТАСС, презентация прошла на международной оборонной выставке IDEX-2019.

Концерн «Калашников» представил на IDEX2019 беспилотник KYB, который сконструирован как боеприпас — он взрывается, достигнув цели. Беспилотник обладает скоростью 80-130 км/ч и продолжительностью работы в 30 минут. Устройство способно выдержать нагрузку в три килограмма. pic.twitter.com/F4po7cjXrx — Небесные Стражи (@Nebesny_strazhy) 17 февраля 2019 г.

Как отмечает пресс-служба, БПЛА уже успешно прошёл испытания и готов к работе. Скорость полёта беспилотника может достигать 130 км/ч, а продолжительность работы составляет 30 минут.

Максимальная нагрузка — три килограмма, габариты 1210х950х165 мм. Достигая цели, аппарат взрывается. Сообщается, что производителем и разработчиком беспилотника выступает дочерняя компания концерна Zala aero.