"Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник

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"Калашников" презентовал самовзрывающийся беспилотник

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB. Как сообщает ТАСС, презентация прошла на международной оборонной выставке IDEX-2019.

Как отмечает пресс-служба, БПЛА уже успешно прошёл испытания и готов к работе. Скорость полёта беспилотника может достигать 130 км/ч, а продолжительность работы составляет 30 минут.

Максимальная нагрузка — три килограмма, габариты 1210х950х165 мм. Достигая цели, аппарат взрывается. Сообщается, что производителем и разработчиком беспилотника выступает дочерняя компания концерна Zala aero.

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