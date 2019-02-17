Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"

Донбасс уже никогда не будет прежним, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK.
— Слушайте, там другая страна, — сказал Кравчук.
Он отметил, что регион будет требовать большей свободы и прав — независимо от того, кто придёт к власти. Правительству, опираясь на мировой опыт, нужно продумать варианты, которые оно может предложить Донбассу, добавил экс-президент. При этом, по его мнению, Украине требуется найти компромисс, не потеряв при этом территорию и суверенитет.
В прошлом году Леонид Кравчук предсказал "распад" России в случае захвата Украины.
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