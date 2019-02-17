Участница шоу "Голос" сбила насмерть таксиста на своём BMW

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Участница шоу "Голос" сбила насмерть таксиста на своём BMW

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Водитель такси вышел из машины, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль на Ленинградском шоссе.

Участница шоу "Голос", певица Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве и скрылась с места аварии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Фото: © Mash</p>

По данным канала, авария произошла 16 февраля около шести часов вечера на Ленинградском шоссе. Сообщается, что водитель такси вышел из машины, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. В этот момент на дороге оказалась BMW X6, за рулём которой сидела Райнер.

37-летний мужчина умер на месте. Певицу спустя час задержали полицейские.

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