Участница шоу "Голос" сбила насмерть таксиста на своём BMW

Участница шоу "Голос", певица Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве и скрылась с места аварии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, авария произошла 16 февраля около шести часов вечера на Ленинградском шоссе. Сообщается, что водитель такси вышел из машины, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. В этот момент на дороге оказалась BMW X6, за рулём которой сидела Райнер.
37-летний мужчина умер на месте. Певицу спустя час задержали полицейские.
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