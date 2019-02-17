Неизвестный повесил российский флаг на соборе в Солсбери

По словам депутата британского парламента от избирательного округа Солсбери Джона Глена, инцидент является глупой выходкой, "высмеивающей серьёзные события, произошедшие в Солсбери в прошлом году".

Неизвестный повесил флаг России на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Как сообщает радиостанция Spire FM, российский государственный символ был замечен ранним утром сегодня, 17 февраля.

Как уточняет радиостанция, чтобы повесить флаг, неизвестный забрался на строительные леса, которые установлены на здании собора. Местные жители отмечают, что могли видеть этого человека.

По словам депутата британского парламента от избирательного округа Солсбери Джона Глена, флаг уже сняли.

— К счастью, его сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьёзные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году, — написал он на своей странице в "Твиттере".

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.