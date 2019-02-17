Неизвестный повесил российский флаг на соборе в Солсбери

Неизвестный повесил флаг России на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Как сообщает радиостанция Spire FM, российский государственный символ был замечен ранним утром сегодня, 17 февраля.
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA— Lee Martin (@lmjm12) 17 февраля 2019 г.
Как уточняет радиостанция, чтобы повесить флаг, неизвестный забрался на строительные леса, которые установлены на здании собора. Местные жители отмечают, что могли видеть этого человека.
По словам депутата британского парламента от избирательного округа Солсбери Джона Глена, флаг уже сняли.
So the Russians are back... Russian flag on display from the scaffolding on the Cathedral #salisbury #russia #salisburyjuniorparkrun pic.twitter.com/o1shsUe7gj— Chris Maple (@chrismaple73) 17 февраля 2019 г.
— К счастью, его сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьёзные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году, — написал он на своей странице в "Твиттере".
Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.
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