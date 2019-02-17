Посол РФ рассказал, сколько памятников Красной армии было снесено в Польше

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Посол РФ рассказал, сколько памятников Красной армии было снесено в Польше

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Фото: © Pixabay

Сергей Андреев отметил, что речь идёт только о памятниках вне территорий захоронений.

Власти Польши снесли порядка 100 памятников Красной армии с 2014 года, когда в республике началась кампания по борьбе с установленными в честь красноармейцев мемориалами. Об этом журналистам заявил посол РФ в стране Сергей Андреев.

Он отметил, что власти страны стараются меньше говорить на эту тему, так как понимают, "насколько она неприличная для тех, кто такие вещи творит".

— По итогам нашего мониторинга, получается, что за период с 2014 года по настоящее время было снесено порядка 100 памятников. Еще свыше 100 остаётся, — сказал он.

Андреев отметил, что речь идёт только о памятниках вне территорий захоронений.

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