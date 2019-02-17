Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер Еврейского государства ранее заявил о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение отменить свою поездку в Израиль на встречу стран Вишеградской группы после высказывания премьер-министра еврейского государства о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

— Премьер Матеуш Моравецкий передал информацию премьеру Нетаньяху, что Польшу на встрече V4 в Израиле будет представлять глава МИД Яцек Чапутович, — сказал Дворчик.

Он отметил, что Моравецкий очень принципиально относится к проблеме обвинений Польши "в действиях, которые они не совершали во время Второй мировой войны".

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше почтили память жертв концлагеря в Освенциме.