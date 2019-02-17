Канцлер Австрии рассказал о хороших контактах с Россией

Глава австрийского правительства также подчеркнул, что США являются одним из основных экономических партнёров страны.

Россия и Австрия традиционно поддерживают "хорошие контакты" друг с другом, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

— Австрия, как маленькая, но сильная экспортирующая страна, конечно, заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты, — отметил Курц в интервью газете Presse am Sonntag.

По словам канцлера, США последнее время почти не поддерживали отношения с Австрией, однако в настоящее время Соединённые Штаты являются основным экономическим партнёром страны после Германии.

Курц также подчеркнул, что Австрия и США расходятся во взглядах по ряду вопросов: например, Австрия поддерживает ядерное соглашение с Ираном и при этом выступает против "ракетной программы и агрессивной региональной политики иранцев".

Австрийский канцлер добавил, что приветствует заинтересованность президента США Дональда Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и поддержку Израиля.

Ранее Себастьян Курц назвал условие отмены санкций против России.