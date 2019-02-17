Канцлер Австрии рассказал о хороших контактах с Россией

Россия и Австрия традиционно поддерживают "хорошие контакты" друг с другом, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
— Австрия, как маленькая, но сильная экспортирующая страна, конечно, заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты, — отметил Курц в интервью газете Presse am Sonntag.
По словам канцлера, США последнее время почти не поддерживали отношения с Австрией, однако в настоящее время Соединённые Штаты являются основным экономическим партнёром страны после Германии.
Курц также подчеркнул, что Австрия и США расходятся во взглядах по ряду вопросов: например, Австрия поддерживает ядерное соглашение с Ираном и при этом выступает против "ракетной программы и агрессивной региональной политики иранцев".
Австрийский канцлер добавил, что приветствует заинтересованность президента США Дональда Трампа в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и поддержку Израиля.
Ранее Себастьян Курц назвал условие отмены санкций против России.
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