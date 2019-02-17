Захарова заявила, что информация о состоянии Скрипаля — управляемая утечка

Читайте также

Захарова заявила, что информация о состоянии Скрипаля — управляемая утечка

9

Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в "Фейсбуке" заявила, что новость об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля является "управляемой утечкой" и показывает связь СМИ Королевства и спецслужб.

— Очередной пример "управляемой утечки". Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ, — написала Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×