Захарова заявила, что информация о состоянии Скрипаля — управляемая утечка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в "Фейсбуке" заявила, что новость об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля является "управляемой утечкой" и показывает связь СМИ Королевства и спецслужб.
— Очередной пример "управляемой утечки". Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ, — написала Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе.
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