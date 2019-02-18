Председатель ОБСЕ раскритиковал Киев за недопуск наблюдателей из России

Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что возражения Киева относительно российских наблюдателей противоречат ключевым принципам и обязательствам стран — участниц организации.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте ОБСЕ, в ходе беседы в Брюсселе Лайчак и Климкин обсудили несколько мер по смягчению гуманитарных последствий кризиса на Украине.

Кроме того, глава МИД Словакии выразил сожаление относительно решения украинского правительства отказать в аккредитации российских наблюдателей из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

— По-прежнему убеждён, что отказ в аккредитации всех заинтересованных наблюдателей БДИПЧ не соответствует принципам ОБСЕ и, следовательно, противоречит интересам организации, Украины и её народа, — заявил он.

Также сообщается, что в ближайшее время действующий председатель ОБСЕ планирует обсудить ситуацию на Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Лайф писал, что ранее МИД РФ заявил о намерении воспользоваться правом наблюдать за президентскими выборами на Украине.