Председатель ОБСЕ выразил беспокойство по поводу героизации Бандеры на Украине

Председатель ОБСЕ и глава внешнеполитического ведомства Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил обеспокоенность из-за героизации в Незалежной лидера "Организации украинских националистов" (ОУН-УПА)* Степана Бандеры. Об этом рассказал пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

— Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран, — приводит слова пресс-секретаря словацкого МИД Бориса Гандела РИА "Новости".

Напомним, ранее в Незалежной заявили о намерении отпраздновать 110-летие со дня рождения Бандеры.

Ранее Лайф писал, что председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак также выразил сожаление относительно нежелания властей Киева разрешить российским наблюдателям присутствовать на президентских выборах.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.