Взрыв газа произошёл в частном доме в Ингушетии, есть пострадавшие

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Взрыв газа произошёл в частном доме в Ингушетии, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Среди пострадавших трое детей. В отличие от взрослых, они получили лёгкие ожоги и их состояние оценивается как стабильное.

Взрыв газа произошёл в одном из жилых домов в Назрани (Ингушетия). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС РФ по региону Иссу Катиева, в результате происшествия пострадали пять человек.

По его словам, среди пострадавших трое детей. Они были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Их состояние оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Взрослые же получили более серьёзные ожоги, они находятся в тяжёлом состоянии.

Дом, где произошёл взрыв, разрушен не был. Причины инцидента уточняются.

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