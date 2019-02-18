В усадьбе Люблино появится павильон для проведения свадеб

Рабочие уже установили фундамент сооружения, ведётся устройство колонн, а также монтаж связующих балок и конструкций кровли.

Павильон для проведения свадеб появится в усадьбе Люблино. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас рабочие установили фундамент сооружения, ведётся устройство колонн, а также монтаж связующих балок и конструкций кровли. Как планируется, фасад будет отделан декоративными панелями из лиственницы. Здание будет полностью остеклено до потолка.

— Основные этапы комплексного благоустройства усадьбы Люблино завершатся в 2019 году. Приводить в порядок будут только устаревшую инфраструктуру. Работы не нанесут вреда растениям и животным, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, кроме свадеб, в павильоне можно будет проводить и другие мероприятия. К примеру, лекции и воркшопы.