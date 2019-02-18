Аршавин забрал у жены "мерседес", оставив ей детское кресло — видео

По словам Алисы Аршавиной, автомобиль был семейным — общим и использовался для перевозки детей.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин забрал у своей жены Алисы Mercedes GL350, не дождавшись процедуры расторжения брака. Об этом сообщает издание Super, публикуя соответствующий видеоролик.

На кадрах видно, что спортсмен в окружении друзей и охраны приезжает к загородному дому супруги под Санкт-Петербургом, забирает у неё ключи, находит в салоне детское кресло и, решая избавиться от ненужной вещи в авто, вытаскивает и передаёт его жене.

По словам Алисы Аршавиной, автомобиль был семейным — общим и использовался для перевозки детей.

Между тем, как отмечает Super, первое заседание по бракоразводному процессу состоится 26 февраля. Супруга Аршавина планирует его посетить.

Как сообщалось ранее, Аршавина ранее написала на мужа заявление в полицию. В нём говорилось, что футболист угрожает ей тюрьмой и возбуждением уголовных дел.