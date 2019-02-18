Восемь кандидатов в президенты Украины попросили МВД охранять их

С начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали 1477 заявлений и сообщений, так или иначе связанных с грядущими выборами.

Восемь кандидатов в президенты Украины обратились в Нацполицию с просьбой предоставить им охрану на время президентской гонки, заявил в ходе брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков.

— Работаем над охраной кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой в полицию обратились восемь кандидатов. Обеспечиваем содействие в работе официальных иностранных наблюдателей. Будет организована охрана в местах пребывания и проживания. Сейчас ЦИК зарегистрировала 35 официальных наблюдателей от других стран, — сказал Аваков.

Он добавил, что с начала избирательного процесса правоохранители зарегистрировали 1477 заявлений и сообщений, так или иначе связанных с грядущими выборами. По словам главы украинского МВД, больше всего таких заявлений по столице, а также по Киевской и Днепропетровской областям.

— Преимущественно это информация о фактах, связанных с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества, хулиганскими действиями. По указанным фактам начато 61 криминальное производство, из них 35 связаны с нарушением избирательного законодательства и 26 — с проведением предвыборной кампании. Составлено 306 протоколов об административных нарушениях, — подчеркнул Аваков.

Он призвал партии и политиков не дестабилизировать обстановку в стране.

— Все найденные нарушения мы озвучиваем публично и предаём огласке. Украинский народ должен быть в курсе событий, чтобы ни один из кандидатов не был искушён возможностью получить должность в государстве путём подкупа и нарушений. Для обеспечения должного реагирования тщательно подготавливаем весь личный состав, — резюмировал Аваков.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.