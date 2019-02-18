Мигранты разобрали стену салона связи и вынесли товаров на 5 млн рублей — видео

Мигранты вынесли из магазина сотовой связи мобильные телефоны и электронные наручные часы на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как отметили в ведомстве, двое мужчин 27 и 40 лет разобрали стену салона связи в городе Жуковском и проникли в подсобное помещение магазина.

Во время обысков по месту временного проживания у мужчин была обнаружена большая часть похищенного. Сейчас они арестованы, возбуждено уголовное дело.