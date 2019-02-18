"Мужественные черты". Синоптики пообещали москвичам суровую погоду на 23 февраля

Весенняя погода закончится к концу этой недели, и плюсовая температура сменится на резкий минус. Об этом в беседе с Лайфом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если в среду, 20 февраля, и четверг, 21 февраля, ожидается температура +4 градуса, то уже ночью 22 февраля в столице будет –12 °С, а днём –5 °С.

— В субботу в ночные часы температура приобретёт вполне такие мужественные черты, свойственные Дню защитника Отечества. Ночью –11… –16 °С и днём тоже нежарко –5…–8°С. А это значит, что по прогнозу температура будет ниже многолетних значений на 2–3 градуса, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что 23 февраля существенных осадков не ожидается.