Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На сайте также размещён список журналистов, которые аккредитованы на мероприятие.

Трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка главы государства Владимира Путина к посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию.

Президент России последний раз выступил с посланием 1 марта 2018 года. По факту оно и стало посланием за предыдущий год, так как в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал.