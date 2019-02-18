Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На сайте также размещён список журналистов, которые аккредитованы на мероприятие.
Трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка главы государства Владимира Путина к посланию Федеральному собранию перешла в завершающую стадию.
Президент России последний раз выступил с посланием 1 марта 2018 года. По факту оно и стало посланием за предыдущий год, так как в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал.
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