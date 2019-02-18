Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля

Бесплатно припарковаться в Москве можно будет с 23 по 25 февраля везде, кроме стоянок со шлагбаумом.

Парковка на столичных улицах в День защитника Отечества, 23 февраля, будет бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Поздравляем с праздником!

ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества и напоминает, что с 23 по 25 февраля включительно парковка на улицах столицы - бесплатна! pic.twitter.com/TdFLTzCMbD — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 23 февраля 2018 г.

Отмечается, что бесплатными будут абсолютно все парковки, за исключением тех, что оборудованы шлагбаумом, — они продолжат работу в штатном режиме.

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