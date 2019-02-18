Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля

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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" 

Бесплатно припарковаться в Москве можно будет с 23 по 25 февраля везде, кроме стоянок со шлагбаумом.

Парковка на столичных улицах в День защитника Отечества, 23 февраля, будет бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Отмечается, что бесплатными будут абсолютно все парковки, за исключением тех, что оборудованы шлагбаумом, — они продолжат работу в штатном режиме.

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