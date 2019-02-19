Население Курил выступило против передачи островов Японии

Большинство жителей Курил выступило против передачи островов Японии. Об этом говорят данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова, — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что в опросе принимали участие две трети жителей островов в возрасте от 18 лет — 7695 человек.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, 90% жителей Японии не верят в разрешение ситуации с Курилами при нынешнем правительстве своей страны. Также Лайф писал, что японский премьер Синдзо Абэ признал поражение в битве за Курилы.