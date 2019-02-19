Россия отправит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

Россия 20 февраля доставит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро — выступление транслировалось в твиттере главы государства.
— В среду прибывает 300 тонн гуманитарной помощи из России, легально, в международный аэропорт Каракаса, — заявил Мадуро.
Он также отметил, что речь, в частности, идёт о различных медикаментах.
Напомним, в конце января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Американские СМИ сообщили, что перед этим ему позвонили из Вашингтона. В ответ на это Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в попытке организовать в Каракасе госпереворот. В связи со всеми этими событиями в стране обострился гуманитарный кризис.
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