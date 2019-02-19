Россияне стали реже заключать браки и разводиться

Специалисты считают, что это связано с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы.

Россияне стали реже заключать браки в последние пять лет. Если в 2013 году заключено 1 226 353 брака, то в 2018 году — 967 056. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции РФ.

Тенденция характерна и для 2017 года, тогда было заключено на 8% больше, чем в 2018 году, — 1 049 224 брака.

Между тем сократилось и число разводов: если в 2013 году их было 696 688, то в 2018-м — 613 042.

По словам специалистов, это связано с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы.