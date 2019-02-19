Роспотребнадзор рассказал, что интересует потребителей в молочной продукции

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Роспотребнадзор рассказал, что интересует потребителей в молочной продукции

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Россияне, звонившие на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности молочной продукции, больше всего интересовались требованиями к качеству и маркировкам, которые действуют сейчас. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за консультацией обратились более пяти тысяч человек. Больше всего (27%) интересовались вопросами именно безопасности и качества, 19% позвонили на горячую линию ведомства, чтобы узнать о требованиях к маркировке.

Ещё 16% обращений связаны с рекомендациями по выбору молочных продуктов в магазинах. Между тем 21% обратившихся интересовал вопрос, можно ли вернуть продукт ненадлежащего качества.

Граждане также интересовались принципами здорового питания и включением молочных продуктов в рацион — такие вопросы встречаются в 9% обращений.

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