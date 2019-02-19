В ЦБ сообщили о росте объёма хищений с платёжных карт

В основном в этом виноваты сами россияне: люди сами через обман отдавали преступникам реквизиты карт или напрямую переводили им деньги.

Потери россиян от карточных мошенников выросли почти в полтора раза. В прошлом году злоумышленники украли с банковских карт наших граждан 1,3 миллиарда рублей, что на 44 процента больше, нежели годом ранее. Об этом говорится в отчёте центра мониторинга и противодействия компьютерным атакам Fincert, структуры Центробанка.

Как и ранее, потери денег с карт являлись следствием мошеннических рассылок и звонков. Проще говоря, люди сами через обман отдавали преступникам реквизиты карт или напрямую переводили им деньги.

Между тем пострадавшие от кибермошенничества в 96 процентах случаев не обращались в полицию, хотя для злоумышленников это не единичная акция. Они занимаются этим на постоянной основе.