В Ираке одновременно погибло семеро новорождённых близнецов

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В Ираке одновременно погибло семеро новорождённых близнецов

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Фото: © Pixabay

Телеканал al-Sumaria сообщил о гибели всех семерых новорождённых, которые родились зараз в провинции Дияла 11 февраля.

Ранее в Департаменте здравоохранения провинции заявили, что 25-летняя местная жительница естественным путём родила семерых детей — мальчика и шесть девочек.

Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф назвал это событие "беспрецедентным" для страны. Сообщалось также о хорошем состоянии матери и всех новорождённых.

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