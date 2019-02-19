В Ираке одновременно погибло семеро новорождённых близнецов

Телеканал al-Sumaria сообщил о гибели всех семерых новорождённых, которые родились зараз в провинции Дияла 11 февраля.
Ранее в Департаменте здравоохранения провинции заявили, что 25-летняя местная жительница естественным путём родила семерых детей — мальчика и шесть девочек.
Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф назвал это событие "беспрецедентным" для страны. Сообщалось также о хорошем состоянии матери и всех новорождённых.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени