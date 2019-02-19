Эксперт объяснил, почему нельзя закрывать супермаркеты на выходные

Ранее сенатор Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных торговых точек в выходные дни, сославшись на подобную практику в западных странах.

Закрытие супермаркетов в выходные дни в России принесёт большие неудобства покупателям. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ) Владимир Ионкин.

— Надо как-то спросить у простых потребителей, покупателей. Мол, уважаемые граждане, удобно ли вам, если мы закроем большие магазины по воскресеньям? Я ответил бы точно, что неудобно, и, думаю, большинство потребителей ответили бы точно так же, — сказал Ионкин.

При этом замдиректора АКРОТ задался вопросом, для чего нужна такая мера, ведь предлагается закрывать на выходные крупные торговые сети, в которых цены на товары значительно ниже, чем в несетевых магазинчиках.

Напомним, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев заявил, что России имеет смысл перенять опыт, например, Германии, где в пятницу вечером супермаркеты закрываются и возобновляют свою работу лишь в понедельник.