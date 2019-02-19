"Плати 300 миллионов". Пригожин заявил о шантаже со стороны Навального

В обмен блогер обещал прекратить скандал вокруг питания в московских школах, который связывают с комбинатом питания "Конкорд".

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, о чём с ним пытался поговорить блогер Алексей Навальный в ходе встречи в Петербурге. Его цитирует пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель пояснил, что Навальный предлагал ему сделать пожертвование в размере нескольких сотен миллионов на предвыборную кампанию оппозиции в Петербурге, в обмен пообещав прекратить искусственно нагнетаемый скандал вокруг питания в московских школах.

— Его предложение дословно звучало так: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать". При этом Навальный дал мне две недели на размышление. Через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ, — отметил Пригожин.

После этого, по словам бизнесмена, Навальный продолжил шантаж, выпуская фейки и пытаясь дестабилизировать рынок питания в московских образовательных учреждениях.

Напомним, в конце прошло года в ряде СМИ прошла информация о массовом кишечном заболевании в детских садах Москвы. Юрист ФБК Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный обвинили в распространении инфекции компанию "Конкорд". В феврале Роспотребнадзор подтвердил вспышку дизентерии в детских садах столицы. Однако, по данным ведомства, причиной оказалась некачественная молочная продукция, а именно — творог, произведённый в Липецкой области.