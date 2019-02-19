Без еды, воды и бензина. 10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом

Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.

Десять автомобилей попали в снежный плен на трассе А-298 в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Уже больше суток мой муж, мама и папа не могут выбраться с трассы. Фура впереди перевернулась и началась снежная буря! Всё в снегу! У них нет воды и еды, бензин подходит к концу, — рассказала Екатерина Рябикина, у которой выбраться из западни пытаются муж и родители.

В ГУ МЧС России по Саратовской области отметили, что из-за погодных условий дорога перекрыта до 18:00, но более подробный комментарий даст ФКУ "Поволжуправтодор", которое перекрывало трассу.

— Какого чёрта они поперлись?! Пускай стоят и не двигаются! Снег с полей идёт, называется "низовая метель". Мы всё перекрыли до 18:00, если буря пройдёт, откроем дорогу. Если закончилась вода и еда, звоните в МЧС, — отметили в компании.

Застрявшие же на трассе люди пытаются самостоятельно выбраться из плена и расчищают трассу лопатами.