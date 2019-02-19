Следователи проверяют школу, где детей накормили "доисторическим" мясом

Следователи проверят сообщения, что в Юргамыше Курганской области школьников накормили продукцией, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, ученикам юргамышской средней общеобразовательной школы на обед приготовили суп, в составе которого обнаружили необычное мясо.

— Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, в том числе органами Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

За ходом проверки будут следить в руководстве следственного управления региона.