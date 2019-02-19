Милота по-челябински. Сотрудник ДПС перекрыл дорогу ради хромающего пса — видео

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Милота по-челябински. Сотрудник ДПС перекрыл дорогу ради хромающего пса — видео

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Сотрудник ДПС остановил движение автомобилей на одной из улиц Челябинска, чтобы перевести через дорогу хромого пса. Благородный поступок запечатлел видеорегистратор, а сам ролик появился в Сети.

Как отмечает автор ролика, всё произошло сегодня, 19 февраля, утром на пересечении улиц Новороссийской и Гагарина. Сотрудник полиции остановил поток машин и жестом указал животному, в какую сторону идти.

Собака поняла полицейского и спокойно перешла дорогу.

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